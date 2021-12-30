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Чорногорія посилила правила в'їзду для українців: що треба знати

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Чорногорія, Четвер 30 грудня 2021 09:21
Чорногорія посилила правила в'їзду для українців: що треба знати Фото: Чорногорія посилила правила в'їзду для українців (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Марія Кучерявець

Чорногорія посилює правила в'їзду для українців через погіршення ситуації з коронавірусом. З 2 січня 2022 року потрапити до країни не зможуть, зокрема, ті хто не перехворів на COVID або щепився більш як 6 місяців тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України у Чорногорії.

Правила в'їзду в Чорногорію

Так, в'їзд дозволятиметься за умови наявності одного з двох документів:

  1. Підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в'їзду.
  2. Підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

Крім цього, в обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 годин, або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин.

Таким чином, в’їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна.

Відповідні правила будуть діяти щонайменш до 12 січня.

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