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Черновицкая область в шаге от "оранжевой" зоны карантина, - глава ОГА

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Черновицкая область, Пятница 03 сентября 2021 17:13
Черновицкая область в шаге от "оранжевой" зоны карантина, - глава ОГА Фото: Черновицкая область близка к ужесточению карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Черновицкая область может скоро оказаться в "оранжевой" зоне адаптивного карантина. В регионе наблюдается стремительное ухудшение ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

"По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне. Только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпам может перескочить через "желтую" и оказаться сразу в "оранжевой" зоне",- сказал глава области.

В то же время он не сказал, планирует ли область самостоятельно вводить ограничения карантина, которые соответствовали бы "оранжевой" зоне, до того, как это решение примет Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.

Буковина перебуває за крок до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Закликаю тих, хто ще не вакцинувався, зробити це...

Posted by Сергій Осачук on Friday, September 3, 2021

Отметим, в "оранжевой" зоне карантина, в частности, вводятся ограничения на количество посетителей в заведениях и процент заполненности кинозалов. Кроме того, запрещается работа заведений питания, кроме доставки и работы на вынос.

Напомним, до этого эксперты Киевской школы экономики предупреждали, что Украина близка к выходу из "зеленой" зоны карантина.

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