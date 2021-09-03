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Чернівецька область за крок до "помаранчевої" зони карантину, - глава ОДА

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Чернівецька область, П'ятниця 03 вересня 2021 17:13
Чернівецька область за крок до "помаранчевої" зони карантину, - глава ОДА Фото: Чернівецька область близька до посилення карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Чернівецька область може скоро опинитися у "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. У регіоні спостерігається стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука.

"За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до "помаранчевої" зони. Тільки Державна комісія ТЕБ та НС може визначати зональність та переводити країну з одної зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через "жовту" та опинитися відразу в "помаранчевій" зоні", - сказав очільник області.

Водночас він не сказав, чи планує область самостійно вводити обмеження карантину, які відповідали б "помаранчевій" зоні, до того, як це рішення прийме Державна комісія ТЕБ та НС.

Буковина перебуває за крок до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Закликаю тих, хто ще не вакцинувався, зробити це...

Posted by Сергій Осачук on Friday, September 3, 2021

Зазначимо, у "помаранчевій" зоні карантину, зокрема, вводяться обмеження на кількість відвідувачів у закладах та відсоток заповненості кінозалів. Крім того, забороняється робота закладів харчування, окрім доставки та роботи на винос.

Нагадаємо, до цього експерти Київської школи економіки попереджали, що Україна близька до виходу з "зеленої" зони карантину.

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