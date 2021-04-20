Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной зоны"
Из "красной зоны" адаптивного карантина в Украине скоро выйдет Черновицкая область. Это может произойти в ближайшее время.
Об этом говорится в сообщении "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифицирированный проект Минздрава Украины.
"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной зоны" карантина из-за значительного снижения эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме того, стабильное улучшение эпидемической ситуации фиксируется во Львовской области.
Напомним, на сегодня "красная зона" карантина действует в 12 регионах Украины, "желтая" - в 3. В "красной зоне" с максимальными ограничениями - Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
В них запрещена работа ТРЦ, прием посетителей в ресторанах, работа кинотеатров и других развлекательных учреждений.
Также сообщалось, что в ближайшее время из "красной зоны" может выйти Житомирская область.