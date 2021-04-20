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Чернівецька область найближчим часом вийде з "червоної зони"

Новость на русском → Чернівці, Вівторок 20 квітня 2021 14:59
Чернівецька область найближчим часом вийде з "червоної зони" Фото: Чернівецька зона скоро вийде з "червоної зони" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З "червоної зони" адаптивного карантину в Україні скоро вийде Чернівецька область. Це може відбутися найближчим часом.

Про це йдеться в повідомленні "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифікований проект МОЗ України.

"Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка незабаром вийде з "червоної зони" карантину через значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стабільне поліпшення епідемічної ситуації фіксується у Львівській області.

Нагадаємо, на сьогодні "червона зона" карантину діє в 12 регіонах України, "жовта" - в 3. У "червоній зоні" з максимальними обмеженнями - Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У них заборонена робота ТРЦ, прийом відвідувачів у ресторанах, робота кінотеатрів та інших розважальних установ.

Також повідомлялося, що найближчим часом з "червоної зони" може вийти Житомирська область.

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