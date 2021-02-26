ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня, - ОГА

Новина українською → Черновцы, Пятница 26 февраля 2021 08:59
В Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня, - ОГА Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черновицкой области рассматривают возможность введения карантина выходного дня. Местная власть примет сегодня решение.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Она отметила, что область закрывать не будут.

"Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность введения карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника, которые относятся к "красной" зоне", - рассказала она.

Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 638 случаев коронавируса.

Напомним, вчера в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Отметим, в Украине выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.

Кроме того, за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек. Больше всего сделали прививок в Черкасской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19