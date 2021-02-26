В Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня, - ОГА

В Черновицкой области рассматривают возможность введения карантина выходного дня. Местная власть примет сегодня решение.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Она отметила, что область закрывать не будут.

"Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность введения карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника, которые относятся к "красной" зоне", - рассказала она.

Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 638 случаев коронавируса.