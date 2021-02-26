В Чернівецькій області можуть ввести карантин вихідного дня, - ОДА

У Чернівецькій області розглядають можливість введення карантину вихідного дня. Місцева влада прийме сьогодні рішення.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Вона зазначила, що область закривати не будуть.

"Через пів години буде засідати наша комісія ТЕБ і НС. Ми будемо розглядати можливість або введення карантину вихідного дня або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, які відносяться до "червоної" зони", - розповіла вона.

МОЗ повідомив, що за минулу добу в Чернівецькій області виявили 638 випадків коронавірусу.