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В Черновицкой области в школах продлили "дистанционку": названа дата

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Черновцы, Четверг 03 февраля 2022 16:39
В Черновицкой области в школах продлили "дистанционку": названа дата Фото: в Черновицкой области продлили работу школ на дистанционке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черновицкой области приняли решение продлить дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Школьники продолжат учиться дистанционно до 11 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Черновицкой области.

"Ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер. Поэтому предлагается продлить дистанционное обучение для всех образовательных учреждений независимо от того, 1-4 это классы или 5-11 до 11 февраля 2022 года", - сказал в ходе заседания региональной ТЭБ и ЧС первый замглавы Черновецкой областной государственной администрации (ОГА) Богдан Ковалюк.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС поддержала предложение оставить школы на дистанционном обучении до 11 февраля. Кроме того, решено перевести на удаленку учреждения профессионально-технического и внешкольного образования.

Напомним, в конце января Министерство здравоохранения Украины рекомендовало перевести школы на дистанционную форму обучения. При этом в ведомстве отметили, что это связано не только с коронавирусом.

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