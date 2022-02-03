ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернівецькій області у школах продовжили "дистанційку": названо дату

Новость на русском →
Чернівці, Четвер 03 лютого 2022 16:39
У Чернівецькій області у школах продовжили "дистанційку": названо дату Фото: у Чернівецькій області продовжили роботу шкіл на дистанційці (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернівецькій області прийняли рішення продовжити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Школярі продовжать навчатися дистанційно до 11 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Чернівецької області.

"Ситуація з коронавірусом вимагає додаткових заходів. Тому пропонується продовжити дистанційне навчання для всіх освітніх установ незалежно від того, 1-4 це класи або 5-11 до 11 лютого 2022 року", - сказав в ході засідання регіональної ТЕБ і НС перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Богдан Ковалюк.

Обласна комісія ТЕБ і НС підтримала пропозицію залишити школи на дистанційному навчанні до 11 лютого. Крім того, вирішено перевести на дистанційку установи професійно-технічної та позашкільної освіти.

Нагадаємо, в кінці січня Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало перевести школи на дистанційну форму навчання. При цьому у відомстві зазначили, що це пов'язано не тільки з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область Карантин Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус