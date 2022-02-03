У Чернівецькій області у школах продовжили "дистанційку": названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Чернівецької області .

"Ситуація з коронавірусом вимагає додаткових заходів. Тому пропонується продовжити дистанційне навчання для всіх освітніх установ незалежно від того, 1-4 це класи або 5-11 до 11 лютого 2022 року", - сказав в ході засідання регіональної ТЕБ і НС перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Богдан Ковалюк.

Обласна комісія ТЕБ і НС підтримала пропозицію залишити школи на дистанційному навчанні до 11 лютого. Крім того, вирішено перевести на дистанційку установи професійно-технічної та позашкільної освіти.