UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Черновицкой области в школах продлили "дистанционку": названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черновицкой области приняли решение продлить дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Школьники продолжат учиться дистанционно до 11 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Черновицкой области.

"Ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер. Поэтому предлагается продлить дистанционное обучение для всех образовательных учреждений независимо от того, 1-4 это классы или 5-11 до 11 февраля 2022 года", - сказал в ходе заседания региональной ТЭБ и ЧС первый замглавы Черновецкой областной государственной администрации (ОГА) Богдан Ковалюк.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС поддержала предложение оставить школы на дистанционном обучении до 11 февраля. Кроме того, решено перевести на удаленку учреждения профессионально-технического и внешкольного образования.

Напомним, в конце января Министерство здравоохранения Украины рекомендовало перевести школы на дистанционную форму обучения. При этом в ведомстве отметили, что это связано не только с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая областьКарантинКоронавирус