В Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook .

Первыми словами врача после вакцинации стали: "Дыхание спокойное, никаких жалоб".

Отмечается, что медик уже давно решил, что сделает прививку сразу, как только появится такая возможность. Потому что, работая в реанимации мог наблюдать, как тяжело может протекать болезнь.

"Начало положено, уверенно движемся к реальности без COVID-19!" - говорится в сообщении ОГА.