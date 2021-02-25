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В Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса

Новина українською → Буковина, Четверг 25 февраля 2021 10:05
В Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса Фото: первый вакцинированный от коронавируса на Буковине (Черновицкая ОГА)
Автор: РБК-Украина

В Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

Первыми словами врача после вакцинации стали: "Дыхание спокойное, никаких жалоб".

Отмечается, что медик уже давно решил, что сделает прививку сразу, как только появится такая возможность. Потому что, работая в реанимации мог наблюдать, как тяжело может протекать болезнь.

"Начало положено, уверенно движемся к реальности без COVID-19!" - говорится в сообщении ОГА.

В Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса

Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса - 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.

Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.

Всего за прошедшие сутки в Украине сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области. Сообщается, что еще не было зарегистрировано неблагоприятных событий после иммунизации.

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