В Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса
В Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.
Первыми словами врача после вакцинации стали: "Дыхание спокойное, никаких жалоб".
Отмечается, что медик уже давно решил, что сделает прививку сразу, как только появится такая возможность. Потому что, работая в реанимации мог наблюдать, как тяжело может протекать болезнь.
"Начало положено, уверенно движемся к реальности без COVID-19!" - говорится в сообщении ОГА.
Напомним, в Украине выявили рост новых случаев коронавируса - 8147 заражений. Наибольший суточный прирост в Ивано-Франковской и Житомирской областях.
Вчера в Украине началась массовая вакцинация от коронавируса.
Первым в Украине вакцину от COVID получил реаниматолог из Черкасской области.
Всего за прошедшие сутки в Украине сделали 159 прививок от коронавируса. Больше всего вакцинировали в первый день в Черкасской области. Сообщается, что еще не было зарегистрировано неблагоприятных событий после иммунизации.