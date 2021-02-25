ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу

Новость на русском → Буковина, Четвер 25 лютого 2021 10:05
У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу Фото: перший вакцинований від коронавірусу на Буковині (Чернівецька ОДА)
Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА в Facebook.

Першими словами лікаря після вакцинації стали: "Дихання спокійне, жодних скарг".

Зазначається, що медик уже давно вирішив, що зробить щеплення одразу, як тільки з’явиться така можливість. Бо працюючи у реанімації міг спостерігати, як важко може перебігати хвороба.

"Початок покладено, упевнено рухаємося до реальності без COVID-19!" - йдеться в повідомленні ОДА.

У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу

Нагадаємо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

Всього за минулу добу в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області. Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливі події після імунізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19