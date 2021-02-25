У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА в Facebook .

Першими словами лікаря після вакцинації стали: "Дихання спокійне, жодних скарг".

Зазначається, що медик уже давно вирішив, що зробить щеплення одразу, як тільки з’явиться така можливість. Бо працюючи у реанімації міг спостерігати, як важко може перебігати хвороба.

"Початок покладено, упевнено рухаємося до реальності без COVID-19!" - йдеться в повідомленні ОДА.