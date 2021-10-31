В Черновцах реанимации COVID-больниц заполнены на 100%

В Черновцах реанимации всех госпиталей, где лечат больных COVID, загружены на 100%. При этом много больных и в отделениях городских медицинских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА .

Самые высокие показатели в городских больницах № 4 и № 3 - 100% и 93% соответственно.

30 октября в регионе госпитализировали 169 человек.

"Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь", - заявил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.