UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Черновцах реанимации COVID-больниц заполнены на 100%

Автор: Валерия Полищук

В Черновцах реанимации всех госпиталей, где лечат больных COVID, загружены на 100%. При этом много больных и в отделениях городских медицинских учреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Самые высокие показатели в городских больницах № 4 и № 3 - 100% и 93% соответственно.

30 октября в регионе госпитализировали 169 человек.

"Мы и раньше имели такие высокие цифры, однако не в выходные, для субботы это чрезвычайно большое число. Зафиксировано 16 летальных исходов. Загруженность в госпитальных базах ежедневно увеличивается, поэтому должны делать все, чтобы уберечь себя и своих родных от болезни. Стоит помнить, что вакцинация и соблюдение норм карантина спасают жизнь", - заявил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерновцыКоронавирус