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Четвертая волна COVID в Германии развернулась на полную силу, - министр

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Берлин, Среда 03 ноября 2021 13:20
Четвертая волна COVID в Германии развернулась на полную силу, - министр Фото: и.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

По состоянию на начало ноября четвертая волна COVID-19 в Германии развернулась на полную силу. Завершение эпидемической ситуации многими было ошибочно расценено как конец пандемии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

В частности, исполняющий обязанности федерального министра здравоохранения Йенс Шпан в очередной раз высказался за ревакцинацию в борьбе с COVID. По его словам, конец эпидемической ситуации был неверно истолкован многими как тот факт, что пандемия завершилась.

"Это не так… Мы выходим из чрезвычайного положения, но пандемия не отступила - и четвертая волна развернулась на полную силу", - отметил Шпан.

Он также рекомендовал провести ревакцинацию для постояльцев домов престарелых.

"Бустерная вакцинация может иметь большое значение. Израиль, например, уже вырвался из "Дельта"-волны", - добавил Эрик Сандер, глава исследовательской группы инфекционной иммунологии и исследований вакцин Берлинского Шарите.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия в ноябре намерена отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID, который действует уже в течение 19 месяцев.

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