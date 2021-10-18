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Германия отменит режим ЧП из-за COVID, введенный 19 месяцев назад, - Bild

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Берлин, Понедельник 18 октября 2021 18:49
Германия отменит режим ЧП из-за COVID, введенный 19 месяцев назад, - Bild Фото: министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Германия в ноябре намерена отменить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID. Он действует уже в течение 19 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, отмену ЧП анонсировал федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан на конференции с участием министров здравоохранения немецких земель. По его словам, режим чрезвычайного положения может перестать действовать в конце ноября.

"Институт Роберта Коха классифицирует "риск для вакцинированных людей как умеренный", поэтому, учитывая текущий уровень вакцинации, эпидемическая ситуация может закончиться 25 ноября 2021 года. Это положит конец чрезвычайному положению, которое существовало с 28 марта 2020 года и, следовательно, почти 19 месяцев", - отметил Шпан.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия ввела карантин для непривитых туристов из Украины.

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