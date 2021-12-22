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Четвертая волна пандемии: Польша побила антирекорд по смертности от COVID

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 21 дкабря в Польше подтвердили 775 смертельных случаев от коронавируса. Это самый высокий показатель во время четвертой волны заболеваемости COVID в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

В Министерстве здравоохранения Польши заявили, что вчера зарегистрировали 18 021 случай COVID. За все время пандемии коронавирусом заразились более 4 млн человек. За два года скончались от болезни более 92,8 тысячи пациентов.

Напомним, в последние дни в ЮАР зарегистрировали снижение числа новых случаев заболевания коронавиурсом. По данным медицинских экспертов, это говорит о том, что страна преодолела волну, вызванную новым штаммом "Омикрон".

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