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Четвертый день без "оранжевых" зон: как выглядит карта адаптивного карантина

Автор: Артем Горовенко

Министерство здравоохранения опубликовало свежую карту адаптивного карантина в Украину. Согласно данным, ситуация с коронавирусом улучшается, четвертый день нет регионов в "оранжевой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

По состоянию на 19 декабря 8 областей Украины находятся в "красной", - остальные 17 регионов - в "желтой" зоне.

"Красная" зона:

  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Причем, в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях ситуация с коронавирусом настолько стабилизировалась, что они соответствуют критериям "желтого" уровня эпидемической опасности.

"Желтая" зона:

  • Киев
  • Днепропетровская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область
  • Донецкая область
  • Винницкая область
  • Хмельницкая область
  • Закарпатская область
  • Одесская область

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что было инициировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором должны принять решение о переводе четырех "красных" областей в "желтую" зону.

Также сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до конца марта 2022 года.

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