Четыре области должны ужесточить карантин, - комиссия по ТЭБ и ЧС
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила точечно ужесточить карантин в четырех областях. В частности, в тех районах, где фиксируется большая заболеваемость COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Сообщается, что Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм и увеличить коечный фонд. А также ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки COVID-19.
Напомним, ранее сообщалось, что Сумская область с 23 октября перейдет в "красную" зону.
По информации РБК-Украина, сегодня должны были принять решение о "красной" зоне и в Черниговской области.