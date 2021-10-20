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Чотири області мають посилити карантин, - комісія з ТЕБ і НС

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 18:16
Чотири області мають посилити карантин, - комісія з ТЕБ і НС Фото: у чотирьох областях точково посилять карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила точково посилити карантин у чотирьох областях. Зокрема, в тих районах, де фіксується велика захворюваність на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм і збільшити ліжковий фонд. А також запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сумська область з 23 жовтня перейде в "червону" зону.

За інформацією РБК-Україна, сьогодні мали прийняти рішення про "червону" зону і в Чернігівській області.

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