Чотири області мають посилити карантин, - комісія з ТЕБ і НС
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила точково посилити карантин у чотирьох областях. Зокрема, в тих районах, де фіксується велика захворюваність на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областям доручили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм і збільшити ліжковий фонд. А також запровадити додаткові карантинні обмеження на території об'єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи COVID-19.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сумська область з 23 жовтня перейде в "червону" зону.
За інформацією РБК-Україна, сьогодні мали прийняти рішення про "червону" зону і в Чернігівській області.