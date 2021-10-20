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Четыре области должны ужесточить карантин, - комиссия по ТЭБ и ЧС

Автор: Сергей Новиков

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила точечно ужесточить карантин в четырех областях. В частности, в тех районах, где фиксируется большая заболеваемость COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм и увеличить коечный фонд. А также ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что Сумская область с 23 октября перейдет в "красную" зону.

По информации РБК-Украина, сегодня должны были принять решение о "красной" зоне и в Черниговской области.

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