Четыре области соответствуют "оранжевой" зоне карантина

По состоянию на сегодня, 28 сентября четыре региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

Донецкая;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

Так, в указанных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшая ситуация в Черкасской области - 73,8%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.

Кроме того, Черновицкая область имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом - 67,1%, допустимая норма должна составлять не более 65%.

Также в названых областях превышено норму уровня заболеваемости COVID-19. Лидирующую позицию занимает Черновицкая область - 451, после нее идет Тернопольская - 268, Донецкая - 246 и Черкасская - 193.

Впрочем, уровень заболеваемости COVID-19 должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.