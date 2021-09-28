Чотири області відповідають "помаранчевій" зоні карантину
Станом на сьогодні, 28 вересня чотири регіони України демонструють показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Інші області країни відповідають "жовтому" рівню епідбезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
Відповідно до даних МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:
- Донецька;
- Тернопільська;
- Черкаська;
- Чернівецька.
Так, у зазначених регіонах спостерігається перевищення динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Найгірша ситуація у Черкаській області - 73,8%.
Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.
Крім того, Чернівецька область має погані показники завантаженості ліжок з киснем - 67,1%, допустима норма ж має становити не більше 65%.
Також у названих областях перевищено норму рівня захворюваності на COVID-19. Лідируючу позицію займає Чернівецька область - 451, після неї йде Тернопільська - 268, Донецька - 246 та Черкаська - 193.
Втім, рівень захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, у МОЗ очікують пік захворюваності коронавірусом в Україні приблизно на листопад.
Додамо, що за минулу добу в Україні кількість нових COVID-випадків зросла вдвічі.