Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. По состоянию на сегодня четыре области страны соответствуют "оранжевой" зоне карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

Переход в "оранжевую" зону карантина угрожает Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям. В этих областях наблюдается высокая динамика госпитализации пациентов с коронавирусом.

Показатели остальных областей страны соответствует "желтому" уровню эпидопасности.

Отметим, что сейчас вся территория Украины находится в "желтой" зоне карантина. В этой зоне запрещается очное обучение в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также накладываются ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.