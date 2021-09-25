Чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України. Станом на сьогодні чотири області країни відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ .

Перехід у "помаранчеву" зону карантину загрожує Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областям. У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Показники решти областей країни відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

Зазначимо, що наразі вся територія України перебуває у "жовтій" зоні карантину. У цій зоні забороняється очне навчання у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих працівників, крім дитсадків та 1-4 класів, а також накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів.