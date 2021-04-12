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Чили защищает эффективность китайской вакцины Sinovac

Автор: Наталья Скороход

В Чили защищают эффективность вакцины Sinovac, произведенную в Китае. Там сделали большую ставку на эту вакцину

Об этом сообщает Reuters.

Вакцина китайской компании Sinovac показала эффективность чуть более 50% в бразильских клинических испытаниях. Также ее исследовали в Чилийском университете на прошлой неделе. Чилийское исследование показало, что эффективность вакцины в снижении заболеваемости коронавирусом составила 54%.

Чили заказали 60 миллионов доз Sinovac для своего 18-миллионного населения. За это страна заплатила 3,5 миллиона долларов. Также там подписали контракты с производителями вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca, но они еще не были доставлены в страну.

Министр науки Чили Андрес Кув подчеркнул в своем выступлении в воскресенье, что важно сосредоточить внимание на данных и эффективности вакцины. По его словам, в ближайшее время министерство здравоохранения опубликует реальное исследование эффективности Sinovac и Pfizer, которыми будут прививать население. Он призвал чилийцев продолжать участвовать в программе вакцинации.

Напомним, Китай признал низкую эффективность своих вакцин. Вакциной Sinovac будут прививать украинцев.

Ранее сообщалось, что врачи одобряют вакцинацию разными препаратами от коронавируса.

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