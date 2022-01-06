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Число COVID-случаев в Украине растет: за сутки заразились 6,6 тысяч человек

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Украина, Четверг 06 января 2022 08:14
Число COVID-случаев в Украине растет: за сутки заразились 6,6 тысяч человек Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 5 января выросло до 6,6 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине за минувшие сутки, 5 января, зафиксировано 6 632 подтвержденных случаев COVID-19. Это больше чем накануне (4 571 положительный тест)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 028 человек; летальных случаев - 187, выздоровел - 9 121 человек.

Число COVID-случаев в Украине растет: за сутки заразились 6,6 тысяч человек

За последние сутки в Украине проведено 70 059 тестов, в т. ч.:

  • методом ПЦР - 32 812
  • методом ИФА - 4 943
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 304.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3 689 291 человек;
  • выздоровело - 3 500 914 человек;
  • летальных исходов - 96 896;
  • проведено ПЦР-тестирований - 16 898 750

Напомним, аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2022 года быстрого угасания эпидемии COVID-19 ожидать не стоит.

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