Число COVID-случаев в Украине растет: за сутки заразились 6,6 тысяч человек
Фото: число случаев COVID-19 в Украине за 5 января выросло до 6,6 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки, 5 января, зафиксировано 6 632 подтвержденных случаев COVID-19. Это больше чем накануне (4 571 положительный тест)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным министерства, за сутки госпитализировали 2 028 человек; летальных случаев - 187, выздоровел - 9 121 человек.
За последние сутки в Украине проведено 70 059 тестов, в т. ч.:
- методом ПЦР - 32 812
- методом ИФА - 4 943
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 304.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 3 689 291 человек;
- выздоровело - 3 500 914 человек;
- летальных исходов - 96 896;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 898 750
Напомним, аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2022 года быстрого угасания эпидемии COVID-19 ожидать не стоит.