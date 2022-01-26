Число новых случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 150 тысяч

Впервые с начала пандемии число новых случаев заражения в Германии превысило 150 тысяч, а недельный коэффициент заражаемости - 900. Загруженность отделений реанимации тоже растет, но остается пока на невысоком уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
"Семидневный коэффициент заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 и количество новых случаев инфицирования в Германии достигли новых максимумов. Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил в среду, 26 января, что недельный коэффициент впервые с начала пандемии превысил 900 на 100 тысяч населения, составив 940,6. Накануне этот показатель составлял 894,3, а неделей ранее - 584,4", - пишет издание.
При этом уточняется, что число новых случаев заражения за последние сутки составило 164 тысячи (днем ранее - 126 955 и 112 323 - в прошлую среду). Таким образом, превышен прежний максимум в 140 160, зафиксированный 21 января.
Согласно сообщению RKI, за последние 24 часа зарегистрированы 166 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Общее число зарегистрированных смертей от COVID-19 составило 117 126.
С начала пандемии медицинские учреждения страны зарегистрировали в общей сложности 9 035 795 случаев заражения. По данным RKI, число людей в Германии, которые выздоровели от болезни, вызванной SARS-CoV-2, составляет около 7 387 800 человек.
Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии - важнейший критерий при усилении либо ослаблении антикоронавирусных ограничений в Германии - тоже растет, но гораздо более низкими темпами. По данным медучреждений, он повысился до 4,07 на 100 тысяч населения; двумя днями ранее он составлял 3,87. Своего пика этот показатель достиг в рождественский период 2020 года: около 15,5 на 100 тысяч населения.
Напомним, во Франции за минувшие 24 часа зафиксировали свыше 501 000 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки от коронавируса во Франции скончались 364 человека.