Число случаев растет: в Украине 11 226 новых COVID-заражений

В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 226 новых заражений коронавирусом . Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО .

Вчера Минздрав сообщал о 10 533 новых случаях коронавируса, сегодня почти на тысячу заражений больше.

Кроме того, сообщается, что вчера от этого вируса выздоровели 6405 человек. Однако, в Одесской области и в Киеве за сутки заболели более 1 тысячи человек.

Также сложная ситуация с коронавирусом в Харьковской области (+906), Львовской области (+833), Донецкой области (+705), Хмельницкой области (+664).

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил на своей странице в Facebook, что за вчера заразились коронавирусом 11 226 человек, госпитализированы 5558 человек.

Вчера сделали 139 224 тестирования на COVID (в частности методом ПЦР - 61 839, методом ИФА - 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 55 401).

За все время пандемии в Украине заболели 1 674 168 человек; выздоровел 1 313 481 человек и 32 825 пациентов умерли.