Кількість випадків зростає: в Україні 11 226 нових COVID-заражень

В Україні за минулу добу виявили 11 226 нових заражень коронавірусом . Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО .

Вчора МОЗ повідомляв про 10 533 нових випадки коронавірусу, сьогодні майже на тисячу заражень більше.

Крім того, повідомляється, що вчора від цього віруса одужали 6405 людей. Втім, в Одеській області та в Києві за добу захворіли більше 1 тисячі людей.

Також складна ситуація з коронавірусом у Харківській області (+906), Львівській області (+833), Донецькій області (+705), Хмельницькій області (+664).

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що за вчора заразились коронавірусом 11 226 людей, госпіталізували 5 558 осіб.

За вчора зробили 139 224 тестування на COVID (зокрема методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 674 168 осіб; одужала 1 313 481 особа та 32 825 пацієнтів померли.