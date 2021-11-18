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Число умерших от COVID в Украине может достичь 100 000 до конца года, - НАН

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 16:12
Число умерших от COVID в Украине может достичь 100 000 до конца года, - НАН Фото: в Украине высокая смертность от COVID (Виталий Носач/РБК-Украина) 
Автор: Юлия Бойко

Уже до конца года число умерших от коронавируса в Украине может достичь 100 000. Это самый реалистичный сценарий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной академии наук (НАН).

Как отметил глава рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID Игорь Бровченко, быстрый рост заболеваемости начался в августе и длился два с половиной месяца - до конца октября. И ожидается, что до января 2022 года будет наблюдаться спад до показателей августа-сентября.

Что касается смертности, то в 2020 году от COVID в Украине официально умерли почти 20 тысяч человек. Но если брать оценки по избыточной смертности, то в 2020 году было около 50 тысяч жертв коронавируса.

"В 2021 году уже 57 тысяч человек скончались из-за COVID-19 по состоянию на 15 ноября по официальной статистике. И это еще не конец. До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть до конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч смертей. Это самый реалистичный сценарий", - добавил Бровченко.

Отметим, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему смертность от COVID может расти даже после стабилизации ситуации.

Напомним, согласно данным Госстата смертность в Украине превышает прошлогодний уровень почти на 15%.

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