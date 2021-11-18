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Число померлих від COVID в Україні може досягти 100 000 до кінця року, - НАН

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 16:12
Число померлих від COVID в Україні може досягти 100 000 до кінця року, - НАН Фото: в Україні висока смертність від COVID (Віталій Носач/РБК-Україна) 
Автор: Юлія Бойко

Вже до кінця року число померлих від коронавірусу в Україні може досягти 100 000. Це найреалістичніший сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної академії наук (НАН).

Як зазначив голова робочої групи НАН України з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією COVID Ігор Бровченко, швидке зростання захворюваності почалося в серпні і тривало два з половиною місяці - до кінця жовтня. І очікується, що до січня 2022 року спостерігатиметься спад до показників серпня-вересня.

Що стосується смертності, то в 2020 році від COVID в Україні офіційно померли майже 20 тисяч осіб. Але якщо брати оцінки по надмірній смертності, то в 2020 році було близько 50 тисяч жертв коронавірусу.

"У 2021 році вже 57 тисяч осіб померли через COVID-19 станом на 15 листопада за офіційною статистикою. І це ще не кінець. До кінця року, швидше за все, буде ще 15-20 тисяч нових офіційно підтверджених смертей. Тобто до кінця року загальна кількість жертв з початку епідемії COVID-19, за офіційними даними, може досягти 90-100 тисяч смертей. Це найреалістичніший сценарій", - додав Бровченко.

Зазначимо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату смертність в Україні перевищує минулорічний рівень майже на 15%.

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