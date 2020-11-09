Число заражений коронавирусом в мире перевалило за 50 млн

Коронавирус обнаружен у 50 078 292 человек в 190 стран мира. Более 32,8 млн больных COVID-19 выздоровели, более 1,2 млн - умерли.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Тройку стран с наибольшим числом случаев составляют США (9,9 млн), Индия (8,5 млн) и Бразилия (5,6 млн).

Россия - на четвертом месте. Украина десятая в мире по суточной заболеваемости COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в четырех областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Самые загруженные больницы в Полтавской (91,5%), Ровенской (78,9%), Одесской (70,6%) и Сумской (70,5%) областях.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев заражения коронавирусом. На этой неделе этот показатель уже превышал отметку 10 000.

Кроме того, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну разделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".