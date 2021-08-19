Члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им цифровые COVID-сертификаты Украины

Страны-члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им украинские цифровые COVID-сертификаты. Сегодняшняя рекомендация Еврокомиссии не имеет обязывающего характера.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рекомендация от Еврокомиссии должна упростить путешествия для украинцев в страны-члены Европейского союза. Впрочем, каждая страна должна будет самостоятельно решать, признавать ли ей цифровые COVID-сертификаты Украины.
"МИД Украины напоминает, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос кого и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС”, - отмечает пресс-служба.
Заметим, что каждый желающий имеет возможность проверить правила въезда и транзита в другие страны на интерактивной онлайн-карте МИД.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Еврокомиссия признала цифрофи COVID-сертификаты Украины.