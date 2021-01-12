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Чуть выше 50%: в Бразилии уточнили эффективность вакцины Sinovac

Новина українською → Бразилия, Вторник 12 января 2021 19:38
Чуть выше 50%: в Бразилии уточнили эффективность вакцины Sinovac Фото: вакцина компании Sinovac (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бразильский Институт Бутантан уточнил данные об эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac, которую хочет закупить Украина. По данным университета, общая эффективность вакцины оказалась около 50,4%.

Об этом сообщила бразильская газета Folha de S. Paulo.

Новые данные об эффективности вакцины Sinovac от бразильского института включают добровольцев, которые болели в очень легкой форме коронавируса, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи.

Испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах COVID-19 показали эффективность 78 процентов. Данные по эффективности вакцины от коронавируса уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.

Китайскую вакцину Sinovac в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - медики старше 18 лет.

Отметим, вакцину Sinovac уже заказала Украина. Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что закупка вакцины Sinovac состоится только в случае, если ее эффективность будет минимум 70%. Украина ждет завершения клинических испытаний в Бразилии.

Напомним, в Индонезии заявили, что эффективность вакцины Sinovac составляет 65%, однако в Турции говорят, что эффективность вакцины выше.

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