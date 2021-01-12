Чуть выше 50%: в Бразилии уточнили эффективность вакцины Sinovac
Бразильский Институт Бутантан уточнил данные об эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac, которую хочет закупить Украина. По данным университета, общая эффективность вакцины оказалась около 50,4%.
Об этом сообщила бразильская газета Folha de S. Paulo.
Новые данные об эффективности вакцины Sinovac от бразильского института включают добровольцев, которые болели в очень легкой форме коронавируса, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи.
Испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах COVID-19 показали эффективность 78 процентов. Данные по эффективности вакцины от коронавируса уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.
Китайскую вакцину Sinovac в Бразилии тестировали на 13 060 добровольцах. Все добровольцы - медики старше 18 лет.
Отметим, вакцину Sinovac уже заказала Украина. Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что закупка вакцины Sinovac состоится только в случае, если ее эффективность будет минимум 70%. Украина ждет завершения клинических испытаний в Бразилии.
Напомним, в Индонезии заявили, что эффективность вакцины Sinovac составляет 65%, однако в Турции говорят, что эффективность вакцины выше.