Трохи вище 50%: у Бразилії уточнили ефективність вакцини Sinovac

Бразильський Інститут Бутантан уточнив дані щодо ефективності вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac, яку хоче закупити Україна. За даними університету, загальна ефективність вакцини виявилася близько 50,4%.

Про це повідомила бразильська газета Folha de S.Paulo.

Нові дані про ефективність вакцини Sinovac від бразильського інституту включають добровольців, які хворіли дуже легкою формою коронавірусу, тобто не мали симптомів та не потребували медичної допомоги.

Випробування тільки на легких, помірних та тяжких формах COVID-19 показали ефективність 78 відсотків. Дані щодо ефективності вакцини від коронавірусу вже передали національному регулятору, який повинен вирішити, чи реєструвати її в Бразилії.

Китайську вакцину Sinovac в Бразилії тестували на 13 060 добровольцях. Всі добровольці - медики старші 18 років.

Зазначимо, вакцину Sinovac вже замовила Україна. Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що закупівля вакцини Sinovac відбудеться тільки у разі, якщо її ефективність буде щонайменше 70%. Україна чекає завершення клінічних випробувань у Бразилії.