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COVAX до конца мая распределит 237 млн доз вакцин AstraZeneca по всему миру

Новина українською → Мир, Вторник 02 марта 2021 17:41
COVAX до конца мая распределит 237 млн доз вакцин AstraZeneca по всему миру Фото: врач делает укол (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Программа доступа к вакцинам от коронавируса COVAX заявила во вторник, что до конца мая доставит 237 миллионов доз препарата AstraZeneca в 142 страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление COVAX.

График доставки доз, составленный AstraZeneca и Индийским институтом сыворотки крови, будет разделен на отдельные двухмесячные периоды. Первый этап - в феврале-марте, а второй - в апреле-мае.

Эти сроки зависят от разных факторов, включая национальные требования регуляторных органов, наличие поставок и выполнения других критериев, таких как утвержденные национальные планы развертывания и вакцинации.

"Это беспрецедентное партнерство, которое не только изменит ход пандемии, но и изменит способ реагирования мира на будущие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения'я", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на совместном брифинге с представителями Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и альянсом вакцин GAVI, который является соруководителем COVAX.

COVAX добавил в своем заявлении, что примерно 1,2 миллиона доз COVID-вакцины Pfizer-BioNTech также планируется доставить в первом квартале 2021 года.

COVAX - это программа, которая поддерживается Всемирной организацией здравоохранения для предоставления вакцин бедным и странам со средним уровнем дохода. Инициатива начала свою деятельность на прошлой неделе поставками первых доз в Гану и Кот-д'Ивуар.

Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX. В организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин от коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX.

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