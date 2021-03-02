COVAX до кінця травня розподілить 237 млн доз вакцин AstraZeneca по всьому світу

Програма доступу до вакцин від коронавірусу COVAX заявила у вівторок, що до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca у 142 країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву COVAX.

Графік доставки доз, складений AstraZeneca та Індійським інститутом сироватки крові, буде розділений на окремі двомісячні періоди. Перший етап - у лютому-березні, а другий - у квітні-травні.

Ці терміни залежать від різних факторів, включаючи національні вимоги регуляторних органів, наявність поставок та виконання інших критеріїв, таких як затверджені національні плани розгортання та вакцинації.

"Це безпрецедентне партнерство, яке не тільки змінить хід пандемії, але і змінить спосіб реагування світу на майбутні надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров'я", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус на спільному брифінгу з представниками Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та альянсу вакцин GAVI, який є співкерівником COVAX.

COVAX додав у своїй заяві, що приблизно 1,2 мільйона доз COVID-вакцини Pfizer-BioNTech також планується доставити у першому кварталі 2021 року.

COVAX - це програма, яка підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я для надання вакцин бідним та країнам із середнім рівнем доходу. Ініціатива розпочала свою діяльність минулого тижня поставками перших доз до Гани та Кот-д'Івуару.