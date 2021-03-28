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COVAX ожидает, что полные поставки вакцины AstraZeneca из Индии возобновят в мае

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 07:32
COVAX ожидает, что полные поставки вакцины AstraZeneca из Индии возобновят в мае Фото: вакцина (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Институт сыворотки Индии (SII) может возобновить полные поставки вакцины AstraZeneca для программы COVAX в мае. Также идут переговоры о поставках вакцин в апреле.

Об этом пишет Reuters.

COVAX - это программа поставок вакцин против коронавируса в более бедные страны, которую поддерживает Всемирная организация здравоохранения.

"Ожидается, что поставки вакцины SII/AstraZeneca начнутся полностью к маю, а догоняющие поставки достигнут полного распределения каждого участника в мае, а затем ускорятся", - сообщила пресс-секретарь ЮНИСЕФ.

Она добавила, что программа COVAX ведет переговоры с Нью-Дели, чтобы обеспечить "некоторые поставки" и в апреле. COVAX ожидал в общей сложности 90 миллионов доз от SII в марте и апреле, из которых он получил около 28 миллионов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что на сегодняшний день COVAX доставил 32 миллиона доз вакцины в 61 страну. Но 36 стран все еще ждут вакцины, чтобы начать прививки.

Ранее ВОЗ призвала производителей вакцин последовать примеру AstraZeneca для увеличения поставок.

РБК-Украина писало, что Европейский союз пока не будет делиться вакцинами от коронавируса с бедными странами.

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