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COVAX очікує, що повні поставки вакцини AstraZeneca з Індії відновлять у травні

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 07:32
COVAX очікує, що повні поставки вакцини AstraZeneca з Індії відновлять у травні Фото: вакцина (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Інститут сироватки Індії (SII) може відновити повні поставки вакцини AstraZeneca для програми COVAX в травні. Також ідуть переговори про постачання вакцин в квітні.

Про це пише Reuters.

COVAX - це програма поставок вакцин проти коронавіруса в більш бідні країни, яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я.

"Очікується, що поставки вакцини SII/AstraZeneca почнуться повністю до травня, а наздоганяльні поставки досягнуто повного розподілу кожного учасника в травні, а потім прискоряться", - повідомила прес-секретар ЮНІСЕФ.

Вона додала, що програма COVAX веде переговори з Нью-Делі, щоб забезпечити "деякі поставки" і в квітні. COVAX очікував в цілому 90 мільйонів доз від SII в березні і квітні, з яких він отримав близько 28 мільйонів.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнив, що на сьогоднішній день COVAX доставив 32 мільйони доз вакцини в 61 країну. Але 36 країн все ще чекають вакцини, щоб розпочати щеплення.

Раніше ВООЗ закликала виробників вакцин наслідувати приклад AstraZeneca для збільшення поставок.

РБК-Україна писало, що Європейський союз поки не буде ділитися вакцинами від коронавіруса з бідними країнами.

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