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COVAX призвал страны признавать сертификаты со всеми одобренными вакцинами

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Четверг 01 июля 2021 16:05
COVAX призвал страны признавать сертификаты со всеми одобренными вакцинами Фото: COVAX призвал страны признавать сертификаты со всеми одобренными вакцинами (Анастасия Некипелая, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глобальный механизм COVAX призвал страны признавать сертификаты со всеми одобренными вакцинами от коронавируса. В частности, с теми, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения и 11 регулирующими органами (SRA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Всемирной организации здравоохранения.

"Любая мера, позволяющая людям, защищенным только подгруппой одобренных ВОЗ вакцин, получить преимущества от возобновления поездок в этот регион и из него, фактически создаст двухуровневую систему, еще больше увеличивая глобальный разрыв в вакцинации и усугубляя неравенство", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что если страны не будут признавать сертификаты это негативно скажется на росте экономик стран.

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