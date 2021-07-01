Глобальний механізм COVAX закликав країни визнавати сертифікати з усіма схваленими вакцинами від коронавірусу. Зокрема, з тими, які схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я та 11 регулюючими органами (SRA).

"Будь-який захід, що дозволяє людям, захищеним лише підгрупою схвалених ВООЗ вакцин, отримати переваги від відновлення поїздок в цей регіон і з нього, фактично створить дворівневу систему, ще більше збільшуючи ГЛОБАЛЬНИЙ розрив у вакцинації і посилюючи нерівність", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що якщо країни не будуть визнавати сертифікати це негативно позначиться на зростанні економік країн.