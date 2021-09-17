COVAX продолжит предоставлять вакцины от коронавируса в 2022 году, - бюро ВОЗ в Украине

Действие глобальной инициативы COVAX продолжится в 2022 году. Дальнейшее развитие этого механизма обеспечения вакцинами от COVID-19 будет зависеть от ситуации с заболеванием коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихта в интервью "Интерфакс-Украина" .

По его словам, работа COVAX точно продолжится.

"Но позже посмотрим, будет ли в нем потребность. Многие страны сейчас организовывают свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. Например, Украина на основе двухсторонних соглашений закупила 15-20 млн доз вакцины", - сказал Хабихт.

Он отметил, что для ВОЗ важно убедиться, что вакцины достаточно.

"Например, для Украины ситуация такая, что ей получить вакцину, в некоторым смысле, даже легче, чем странам, которые имеют более высокий уровень дохода", - добавил он.