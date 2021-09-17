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COVAX продовжить надавати вакцини від коронавірусу в 2022 році, - бюро ВООЗ в Україні

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П'ятниця 17 вересня 2021 11:56
COVAX продовжить надавати вакцини від коронавірусу в 2022 році, - бюро ВООЗ в Україні Фото: ініціатива COVAX продовжиться в 2022 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Дія глобальної ініціативи COVAX продовжиться в 2022 році. Подальший розвиток цього механізму забезпечення вакцинами від COVID-19 залежатиме від ситуації із захворюванням коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхта в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, робота COVAX точно продовжиться.

"Але пізніше подивимося, чи буде в ньому потреба. Багато країн зараз організовують свої шляхи для отримання і закупівлі вакцини, включаючи і Україну. Наприклад, Україна на основі двосторонніх угод закупила 15-20 млн доз вакцини", - сказав Хабіхт.

Він зазначив, що для ВООЗ важливо переконатися, що вакцини достатньо.

"Наприклад, для України ситуація така, що їй отримати вакцину, в певному сенсі, навіть легше, ніж країнам, які мають більш високий рівень доходу", - додав він.

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