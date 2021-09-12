COVID-19 атакует животных: в зоопарке Атланты заболели гориллы

В США COVID-19 стал угрозой для животных. В Атланты коронавирусом заболели, по меньшей мере, 13 горилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Ветеринарная лаборатория Университета Джорджии дала положительные результаты тестов горилл из зоопарка Атланты на коронавирус. Сейчас в зоопарке ожидают подтверждения тестов на коронавирус от Национальной лаборатории ветеринарной службы в Эймсе, штат Айова.

Среди заболевших коронавирусом горилл оказался и самый старший житель зоопарка - 60-летний самец Оззи.

Сотрудники зоопарка говорят, что вначале заметили кашель у животных, насморк и изменения аппетита.

Предполагается, что вирус передал животным бессимптомный сотрудник зоопарка, который ухаживал за гориллами. Сотрудник был полностью вакцинирован и одет в защитное снаряжение, такое как маска и перчатки.

В зоопарке утверждают, что нет никаких доказательств того, что гориллы могут передавать вирус людям - посетители находятся слишком далеко, чтобы заразиться от горилл.