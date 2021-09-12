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COVID-19 атакует животных: в зоопарке Атланты заболели гориллы

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США, Воскресенье 12 сентября 2021 03:46
COVID-19 атакует животных: в зоопарке Атланты заболели гориллы Фото: в зоопарке Атланты заболели коронавирусом гориллы (pixabay.com/Tiluria)
Автор: Наталья Скороход

В США COVID-19 стал угрозой для животных. В Атланты коронавирусом заболели, по меньшей мере, 13 горилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Ветеринарная лаборатория Университета Джорджии дала положительные результаты тестов горилл из зоопарка Атланты на коронавирус. Сейчас в зоопарке ожидают подтверждения тестов на коронавирус от Национальной лаборатории ветеринарной службы в Эймсе, штат Айова.

Среди заболевших коронавирусом горилл оказался и самый старший житель зоопарка - 60-летний самец Оззи.

Сотрудники зоопарка говорят, что вначале заметили кашель у животных, насморк и изменения аппетита.

Предполагается, что вирус передал животным бессимптомный сотрудник зоопарка, который ухаживал за гориллами. Сотрудник был полностью вакцинирован и одет в защитное снаряжение, такое как маска и перчатки.

В зоопарке утверждают, что нет никаких доказательств того, что гориллы могут передавать вирус людям - посетители находятся слишком далеко, чтобы заразиться от горилл.

"Мы очень обеспокоены этими заражениями, особенно с учетом того, что наши протоколы безопасности при работе с человекообразными обезьянами и другими восприимчивыми видами животных, чрезвычайно строги и на протяжении всей пандемии", - заявили в зоопарке.

Напомним, что в минздраве опровергли мифы о вакцинации людей. Они популярны среди украинцев.

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