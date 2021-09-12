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COVID-19 атакує тварин: у зоопарку Атланти захворіли горили

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США, Неділя 12 вересня 2021 03:46
COVID-19 атакує тварин: у зоопарку Атланти захворіли горили Фото: у зоопарку Атланти захворіли коронавірусом горили (pixabay.com/Tiluria)
Автор: Наталья Скороход

В США COVID - 19 став загрозою для тварин. В Атланти коронавірусом захворіли, щонайменше, 13 горил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Ветеринарна лабораторія Університету Джорджії дала позитивні результати тестів горил із зоопарку Атланти на коронавірус. Зараз у зоопарку очікують підтвердження тестів на коронавірус від Національної лабораторії ветеринарної служби в Еймсі, штат Айова.

Серед хворих коронавірусом горил виявився і найстарший житель зоопарку - 60-річний самець Оззі.

Співробітники зоопарку кажуть, що спочатку помітили кашель у тварин, нежить і зміни апетиту.

Передбачається, що вірус передав тваринам безсимптомний співробітник зоопарку, який доглядав за горилами. Співробітник був повністю вакцинований і одягнений в захисне спорядження, таке як маска й рукавички.

У зоопарку стверджують, що немає ніяких доказів того, що горили можуть передавати вірус людям - відвідувачі знаходяться занадто далеко, щоб заразитися від горил.

"Ми дуже стурбовані цими зараженнями, особливо з урахуванням того, що наші протоколи безпеки при роботі з людиноподібними мавпами та іншими сприйнятливими видами тварин, надзвичайно суворі і протягом всієї пандемії", - заявили в зоопарку.

Нагадаємо, що у МОЗ спростували міфи про вакцинацію людей. Вони популярні серед українців.

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