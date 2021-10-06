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COVID-19 не отступает. Харьков под угрозой локдауна, власти призывают соблюдать карантин

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Харьков, Среда 06 октября 2021 13:15
COVID-19 не отступает. Харьков под угрозой локдауна, власти призывают соблюдать карантин Фото: карантин в Харькове могут усилить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Харькова предупреждают местных жителей о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Под угрозой закрытие транспорта и предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.

"Как бы нам ни хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем осложнения эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия", - отметил Терехов.

По его словам, чтобы избежать остановки работы общественного транспорта и закрытия предприятий, местным жителям необходимо с ответственностью отнестись к установленным на сегодня в городе карантинным ограничениям.

"Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции - единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19", - добавил Терехов

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