COVID-19 не отступает. Харьков под угрозой локдауна, власти призывают соблюдать карантин

"Как бы нам ни хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем осложнения эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия", - отметил Терехов.

По его словам, чтобы избежать остановки работы общественного транспорта и закрытия предприятий, местным жителям необходимо с ответственностью отнестись к установленным на сегодня в городе карантинным ограничениям.

"Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции - единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19", - добавил Терехов