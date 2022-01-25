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COVID-19-сертификат, а не ситуация в стране: ЕС вводит новые правила для туристов

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Брюссель, Вторник 25 января 2022 14:15
COVID-19-сертификат, а не ситуация в стране: ЕС вводит новые правила для туристов Фото: ЕС вводит индивидуальный подход к свободе передвижения во время пандемии (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Анастасия Рокитна

В ЕС вводят новые правила для туристов во время пандемии COVID-19. Права путешественников будут зависеть от их индивидуального санитарного статуса, а не от того, где они живут.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Совета ЕС.

Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.

"Это означает, что статус вакцинации, тестирования или выздоровления путешественника от COVID-19, подтвержденный действительным цифровым сертификатом ЕС о COVID, должен быть ключевым определяющим фактором", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Новый подход будет примяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.

Рекомендация странам-членам союза вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19.

Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС на COVID, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее, чем через 24 часа после прибытия.

Напомним, ВОЗ допустила окончание пандемии COVID в 2022.

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