COVID-19-сертифікат, а не ситуація в країні: ЄС вводить нові правила для туристів

В ЄС вводять нові правила для туристів під час пандемії COVID-19. Права мандрівників будуть залежати від їх індивідуального санітарного статусу, а не від того, де вони живуть.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Ради ЄС .

Згідно з новою рекомендацією, заходи по боротьбі з COVID-19 повинні застосовуватися з урахуванням статусу людини, а не ситуації на регіональному рівні, за винятком районів, де вірус циркулює на дуже високому рівні.

"Це означає, що статус вакцинації, тестування або одужання мандрівника від COVID-19, підтверджений дійсним цифровим сертифікатом ЄС про COVID, повинен бути ключовим визначальним фактором", - йдеться в прес-релізі Ради ЄС.

Новий підхід буде прийматися до пересування людей по території ЄС і до поїздок громадян за його межі і назад.

Рекомендація країнам-членам союзу набуде чинності 1 лютого 2022 року, в той же день, що і підзаконний акт, що вносить поправки в положення про цифрові сертифікати COVID-19.

Особи, які не мають цифрового сертифіката ЄС на COVID, можуть бути зобов'язані пройти тест до прибуття або не пізніше, ніж через 24 години після прибуття.